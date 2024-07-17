Киян попередили про звуки вибухів

Гучно може бути у Вишгородському районі.
У передмісті Києва 17 липня можуть лунати вибухи у зв’язку з роботою саперів.
Про це попередили в Київській МВА.
"У передмісті столиці може бути гучно. Це працюють наші сапери", – вказали у військовій адміністрації.
Там уточнили, що 17 липня у Вишгородському районі відбуватиметься ліквідація вибухонебезпечних предметів.
В МВА закликали зберігати спокій, а в разі повітряної тривоги – прямувати до укриття.
До слова, за оцінками військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, Росія не полишає намірів атакувати Київ з повітря та, ймовірно, працює над удосконаленням своїх атак.
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