До ТЦК прийшов "померлий" військовозобов'язаний: деталі курйозної історії

Чоловік прийшов до ТЦК оновити дані і дізнався, що в реєстрі він вважається померлим.

Курйозна історія трапилася у Києві: до одного зі столичних ТЦК прийшов чоловік, який офіційно у реєстрах рахувався померлим.

Про це передає "Київ 24".

Чоловік розповів, що ще у 2001 році у документах сталася помилка під час оновлення даних.

Оновився я 2.07 через "Резерв+". Авторизувався, все нормально, документ отримав, читаю: не військово зобов’язаний. Причина – померлий, виключений зі списку. Після цього звертався в ЦВК, вони сказали, що вони нічим не можуть допомогти, тільки сюди, в ТЦК, і доводити, що ти живий", – розповів "померлий" військовозобов'язаний.

У ТЦК чоловікові познімали “галочки” про вибуття з військового обліку та виключення зі списку та відкорегували дані. Потім дані оновили у реєстрі.

"Тепер потрібно перереєструватись у “Резерв+” та затягнути новий документ з QR-кодом та військово-обліковою спеціальністю, який у мене зараз на руках є", – зазначив герой сюжету.

Нагадаємо, 16 липня в Україні закінчується двомісячний термін, протягом якого військовозобов'язані чоловіки мали стати на військовий облік або оновити військово-облікові дані. Ми писали, що зміниться для військовозобов'язаних українців від 17 липня. Оновити дані можна у ТЦК, в ЦНАП, або за допомогою мобільного застосунку "Резерв+".

На думку адвокатки Дар'ї Тарасенко, від 17 липня ТЦК знову активізують перевірку документів на вулиці.

Раніше депутат України від фракції “Слуга народу” Олександр Федієнко пояснив, чи можна оновити дані в ТЦК після 16 липня без штрафу.

Народний депутат Олег Синютка заявив, що близько 6-7 мільйонів українців не встигнуть оновити дані.

Черги у ТЦК та ЦНАПи! Чекають з 4:30! Останній день оновлення даних

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