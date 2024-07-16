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На Київ насувається злива з грозою і громом: як поводитися під час негоди і куди телефонувати у разі аварій

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На Київ насувається злива з грозою і громом: як поводитися під час негоди і куди телефонувати у разі аварій

Як поводитися під час грози / Фото: Associated Press

Фахівці нагадують правила перебування на вулиці під час грози та надають корисні контакти, які можуть бути корисними.

Найближчої години зі збереженням до кінця доби 16 липня в Києві очікується гроза.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Як поводитися під час грози, щоб не потрапити у небезпеку

Фахівці нагадують: під час грози уникайте перебування поблизу великих дерев, рекламних щитів, ліній електропередачі та не паркуйте поруч із ними автотранспорт.

При підтопленні проїжджої частини чи тротуарів необхідно звертатися до диспетчерської КК "Київавтодор": 0442847419.

Якщо впало дерево чи зламалися гілки – телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд": 0442724018. 

Також коли падіння дерев чи гілок загрожує життю, звертайтесь до рятувальників: 101 або 0444303713 (телефон КАРС).

У разі травмування людей негайно телефонуйте 103.

У разі несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків потрібно звертатися за номерами: 0503873542 (телефони ЦОДР).

Нагадаємо, в Україні все ще утримуються високі температурні показники. Спека не спадає. ТСН.ua вже надавав поради, як врятуватися від аномальної спеки.

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