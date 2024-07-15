Помстився, бо не взяли на роботу: у Києві молодик підпалив авто – подробиці, фото

У Києві 23-річний місцевий мешканець підпалив вантажний автомобіль марки "Мерседес". Заява до Святошинського управління поліції надійшла від працівника паркувального майданчика. Суд ув’язнив молодика на три роки.

Про це повідомляє поліція Києва.

За даними слідства, палій напередодні мав намір влаштуватися на роботу та спілкувався з директором компанії, але між чоловіками виник конфлікт, у результаті якого зловмисник вирішив помститися роботодавцю.

Молодик, який підпалив авто через помсту / Фото: Поліція Києва / Facebook

"Правопорушник придбав бензин, прийшов на паркувальний майданчик де стояло авто та, переконавшись у тому, що його ніхто не бачить, облив колесо горючою речовиною і підпалив. Після скоєного зловмисник втік у Рівненську область, де його згодом розшукали правоохоронці", - йдеться у повідомленні.

Вантажний автомобіль "Мерседес" / Фото: Поліція Києва / Facebook

Слідчі повідомили молодику про підозру за ч. 2 ст.194 КК України – умисне знищення або пошкодження майна та скерували обвинувальний акт до суду. Святошинський районний суд міста Києва визнав фігуранта винним у скоєнні кримінального правопорушення та засудив до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Київщині дружина викликала поліцію, бо чоловік вимагав від неї сексу.

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