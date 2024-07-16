В Києві різко погіршилася якість повітря: що про це відомо

На це могла вплинути низька швидкість вітру.

У Києві погіршилася якість повітря. Ймовірно, причиною цього стала низька швидкість вітру.

Про це повідомили в пресслужбі КМДА.

“У Києві спостерігається тимчасове погіршення якості повітря. Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря, зокрема, є дуже низька швидкість вітру”, - наголосили в КМДА.

Там також рекомендували, як поліпшити ситуацію самостійно:

обмежити перебування на вулиці;

відмовитися від фізичної активності на відкритому повітрі;

пити багато води.

Нагадаємо, що синоптики прогнозують, що дуже спекотні дні в Києві можуть тривати до 17 липня.

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