В Києві різко погіршилася якість повітря: що про це відомо

На це могла вплинути низька швидкість вітру.
У Києві погіршилася якість повітря. Ймовірно, причиною цього стала низька швидкість вітру.
Про це повідомили в пресслужбі КМДА.
“У Києві спостерігається тимчасове погіршення якості повітря. Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря, зокрема, є дуже низька швидкість вітру”, - наголосили в КМДА.
Там також рекомендували, як поліпшити ситуацію самостійно:
- обмежити перебування на вулиці;
- відмовитися від фізичної активності на відкритому повітрі;
- пити багато води.
Нагадаємо, що синоптики прогнозують, що дуже спекотні дні в Києві можуть тривати до 17 липня.
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