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"Хворий імперіалізм Росії потрібно перемогти" - Кулеба про атаку на Київ

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"Хворий імперіалізм Росії потрібно перемогти" - Кулеба про атаку на Київ

Фото: Associated Press

Очільник МЗС наголосив, що проти Росії потрібно застосовувати ще більше санкцій.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба відреагував на ранкові ракетні атаки по Києву.  

Про це він написав у Twitter.  

Кулеба наголосив, що країни G7 мають посилити антиросійські санкції та збільшити військову підтримку України.

"Ця 7-річна українська дитина мирно спала у Києві, до того моменту, поки російська крилата ракета не розбомбила її дім. Багато хто страждає в Україні. Саміт G7 має відповісти більшими санкціями проти Росії і більш важким озброєнням для України. Хворий імперіалізм Росії потрібно перемогти", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, вранці 26 червня росіяни завдали ракетного удару по Києву. Одна з них поцілила у 9-поверхівку, в результаті чого сталося часткове руйнування кількох поверхів та виникла пожежа.

Станом на зараз відомо, що одна людина загинула, четверо поранених, серед яких 7-річна дівчинка.

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