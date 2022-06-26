"Хворий імперіалізм Росії потрібно перемогти" - Кулеба про атаку на Київ

"Хворий імперіалізм Росії потрібно перемогти" - Кулеба про атаку на Київ

Очільник МЗС наголосив, що проти Росії потрібно застосовувати ще більше санкцій.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба відреагував на ранкові ракетні атаки по Києву.

Про це він написав у Twitter.

Кулеба наголосив, що країни G7 мають посилити антиросійські санкції та збільшити військову підтримку України.

"Ця 7-річна українська дитина мирно спала у Києві, до того моменту, поки російська крилата ракета не розбомбила її дім. Багато хто страждає в Україні. Саміт G7 має відповісти більшими санкціями проти Росії і більш важким озброєнням для України. Хворий імперіалізм Росії потрібно перемогти", - йдеться у дописі.

This 7 y.o. Ukrainian kid was sleeping peacefully in Kyiv until a Russian cruise missile blasted her home. Many more around Ukraine are under strikes. G7 summit must respond with more sanctions on Russia and more heavy arms for Ukraine. Russia’s sick imperialism must be defeated. pic.twitter.com/0kn2hl7A4x — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 26, 2022

Нагадаємо, вранці 26 червня росіяни завдали ракетного удару по Києву. Одна з них поцілила у 9-поверхівку, в результаті чого сталося часткове руйнування кількох поверхів та виникла пожежа.

Станом на зараз відомо, що одна людина загинула, четверо поранених, серед яких 7-річна дівчинка.

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