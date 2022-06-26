У Києві одна з ракет РФ влучила по території дитсадочка: пошкоджено водомагістраль

У Києві одна з ракет РФ влучила по території дитсадочка: пошкоджено водомагістраль

У результаті ранкового ракетного обстрілу РФ у дворі приватного дитячого садочка пошкоджена водопровідна магістраль.

У результаті влучання снаряду окупантів в Шевченківському районі пошкоджені водопровідна магістраль діаметром 200 мм в колодязі та підвідна магістраль на дитячий садок діаметром 100 мм.

Про це інформує КМДА у Telegram.

Витік було оперативно локалізовано, дитячий садок тимчасово залишається без води.

Тиск у міських водопровідних мережах в межах норми. На місці працюють аварійні служби Київводоканалу.

Нагадаємо, російські окупанти обстріляли ракетами українську столицю. Одна з них поцілила у 9-повірхівку, в результаті чого сталося часткове руйнування кількох поверхів та виникла пожежа.

Як стало відомо, приблизно о 6:00 ранку під час масштабної повітряної тривоги крилата ракета окупантів летіла критично низько над Південноукраїнською атомною електростанцією. Ракета окупантів летіла із півдня на північ України. Ймовірно, її ціллю був Київ, де від ранку лунали вибухи.

Читайте також: