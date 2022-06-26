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На Київщині розшукують 11-річну дівчинку, яка пішла вигулювати собаку та зникла (фото)

На Київщині розшукують 11-річну дівчинку, яка пішла вигулювати собаку та зникла (фото)

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На Київщині розшукують 11-річну дівчинку, яка пішла вигулювати собаку та зникла (фото)

Поліція Київщини розшукує 11-річну Ілону Ступак / Фото: МВС

Поліція Київщини розшукує 11-річну Ілону Ступак, яка вдень 25 червня пішла вигулювати собаку та додому не повернулась.

Малолітня Ілона зникла приблизно о 12:00 у місті Біла Церква.

Про це інформує МВС.

На пошуки дитини залучені працівники поліції Білоцерківщини та інших районів області, ювенальна превенція, кінологи, спецпризначенці, групи реагування патрульної поліції Київщини, управління патрульної поліції, представники ДФТГ, громадські формування. 

Прикмети: зріст 150-155 см, середньої тілобудови, довге волосся русявого кольору. 

Одягнута: чорна футболка, чорні джинси "кльош", червоні кеди кросівки. З собою має рюкзак, аналогічний як на фото, тільки фіолетового кольору та 2-місячне цуценя, породи Кане-корсо. 

Поліція Київщини розшукує 11-річну Ілону Ступак / © МВС
Поліція Київщини розшукує 11-річну Ілону Ступак / Фото: МВС
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Якщо ви маєте будь-яку інформацію щодо можливого місця знаходження дівчинки, телефонувати за номером спецлінії поліції "102".

Раніше на Київщині шукали 10-річного хлопчика.

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