Грілися плиткою: під Києвом живцем згоріло подружжя 

Рятувальники на місці виявили тіла.

У селищі Макарів Київської області сталася пожежа, в результаті якої згоріли живцем чоловік та жінка.

Про це повідомила пресслужба поліції Київської області.

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Пожежа трапилася вночі по вулиці Першотравнева у приватному будинку. Причиною стала газова плитка, яку використовували як обігрівач. На момент пожежі у будинку перебували чоловік та жінка. Вони загинули.

Співробітники Бучанського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за фактом порушення вимог пожежної безпеки, за ч.2 ст. 270 Кримінального кодексу України.

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Нагадаємо, у гуртожитку сімейного типу в Запоріжжі спалахнула масштабна пожежа.

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