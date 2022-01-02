Навіть не зупинився: у Києві водій на швидкості збив дитину

Навіть не зупинився: у Києві водій на швидкості збив дитину

Хлопчик отримав травми.

У Києві автомобіль BMW на швидкості збив 12-річного хлопчика, який переходив дорогу пішохідним переходом на вулиці Світлицького. Винуватець з місця пригоди втік, навіть не зупинившись. Дитину з травмами доправили до лікарні.

Про це повідомив Телеграм-канал “Київ оперативний”.

Завдяки камерам відеоспостереження патрульні встановили напрямок, у якому поїхав водій BMW, та оперативно зупинили його.

Водій під час спілкування з поліцейськими поводився зухвало. Інспектори помітили в нього ознаки алкогольного сп'яніння. Це підтвердив і висновок лікаря-нарколога з медичного закладу, куди порушника доправили для перевірки. Результат — один проміле алкоголю в крові.

Патрульні затримали ймовірного винуватця ДТП і передали слідчо-оперативній групі для подальшого з'ясування всіх обставин події. Автомобіль евакуювали на арештмайданчик.

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Нагадаємо, у центрі Чернівців автомобіліст виїхав на тротуар, протаранив дерева, ледь не збив пішохода та втік. Він пояснив поліції, що йому стало зле за кермом.

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