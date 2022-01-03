Грелись плиткой: под Киевом заживо сгорели супруги

Спасатели на месте обнаружили тела.
В поселке Макаров Киевской области произошел пожар, в результате которого сгорели заживо мужчина и женщина.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.
Пожар случился ночью по улице Первомайской в частном доме. Причиной стала газовая плитка, которую использовали в качестве обогревателя. На момент пожара в доме находились мужчина и женщина. Они погибли.
Сотрудники Бучанского районного управления полиции открыли уголовное производство по факту нарушения требований пожарной безопасности, по ч.2 ст. 270 Уголовного кодекса.
Напомним, в общежитии семейного типа в Запорожье произошел масштабный пожар.
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