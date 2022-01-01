Коли день народження 1 січня: у Києві відбувається смолоскипний хід на честь Степана Бандери

Коли день народження 1 січня: у Києві відбувається смолоскипний хід на честь Степана Бандери

Минає 113 років від дня народження одного з лідерів ОУН.

Увечері 1 січня в Києві стартував смолоскипний хід на честь 113-річчя від дня народження одного з ідеологів і теоретиків українського націоналістичного руху XX століття, лідера ОУН Степана Бандери.

Маршрут розпочався від пам'ятника Тарасу Шевченку, далі – вулиця Володимирська, бульвар Тараса Шевченка, Хрещатик, Майдан Незалежності, де відбудеться віче. У цей час рух транспорту перекритий, тож можливі затори.

Марші зі смолоскипами також відбуваються в інших великих українських містах.

Нагадаємо, 30 червня 1941 року було проголошено Акт відновлення Української держави, авторами якого були Степан Бандера та Ярослав Стецько. Того ж року Бандеру помістили під домашній арешт, а потім відправили до берлінської в'язниці. Звідти – до концтабору Заксенгаузен. Звільнили його у вересні 1944-го й запропонували очолити в тилу Червоної армії антирадянський збройний рух, але він відмовився. 1959 року в Мюнхені в Німеччині Бандеру застрелив агент радянського КДБ.

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