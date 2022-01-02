"Провчили" нахабу: у Києві водій-порушник на односторонній дорозі задки в'їхав у стовп (відео)

Водія змусили їхати задки на односторонній дорозі.

У Києві водій-порушник на "Фольксвагені" потрапив у "пастку" на вузькій односторонній дорозі, бо поїхав проти руху, порушуючи правила дорожнього руху.

Цією вулицею їхало інше авто, яке не пропустило порушника. Тож йому довелося здавати задньою. На перехресті Грекова та Ольжича він хотів розвернутися, але в'їхав задки у стовп. Відповідне відео опублікував "Оперативний".

Після Нового Року деякі водії чомусь перестали бачити дорожні знаки. На щастя, небайдужі громадяни, разом із небайдужими стовпами, знають свою справу. Київ, перехрестя Грекова та Ольжича, #Volkswagen #BX1493ET Опубліковано Оперативний Неділя, 2 січня 2022 р.

"Після Нового року деякі водії чомусь перестали бачити дорожні знаки. На щастя, небайдужі громадяни, разом із небайдужими стовпами, знають свою справу", - говориться в повідомленні.

Читайте також: