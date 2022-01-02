У Києві через відсутність маски жінка побилася з охоронцем супермаркету

Під час сутички обоє впали на підлогу.
У Києві жінка намагалася пройти до супермаркету без захисної маски, яка передбачена карантинними вимогами через пандемію COVID-19. Охоронець зробив їй зауваження. Жінці це не сподобалося і вона накинулася на нього з кулаками.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал "Всевядящее око".
"Викликайте поліцію", - кричала жінка.
На відео видно, що жінка кілька разів вдарила охоронця руками. Обороняючись, чоловік схопив її за одяг і обоє впали на підлогу. Потім на підмогу прийшов ще один охоронець. Чим усе завершилося – невідомо.
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