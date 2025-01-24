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Дві особи загинули внаслідок атаки ворожих БпЛА на Київщину

Дві особи загинули внаслідок атаки ворожих БпЛА на Київщину

З людьми працюють психологи. / Фото: t.me/kyivoda

Ще дві людини тут звернулися до медиків після пожежі.

На жаль, дві особи загинули внаслідок атаки ворожих БпЛА на Київщину.

Про це заявив у повідомленні у соцмережах т.в.о голови Київської ОДА Микола Калашник. 

Загиблого виявлено на пожежі приватного будинку внаслідок падіння уламків збитої цілі. Наразі загоряння ліквідовано. 

Другий загиблий – 36-річний чоловік в іншому населеному пункті, де пошкоджено житловий 10-поверховий будинок. 

Ще дві людини тут звернулися до медиків після пожежі. Чоловік 26 років отримав поверхневі опіки верхніх дихальних шляхів. Жінка 38 років – гостру реакцію на стрес.

Уточнюються списки потерпілих від атаки, їм надається вся необхідна медична допомога. 

Пожежу ліквідовано. Наразі поблизу із пошкодженою багатоповерхівкою у школі працює пункт незламності для мешканців. 

На місці також організовано намет із водою та гарячими напоями.

З людьми працюють психологи.

Нагадаємо, що Україною кружляють ворожі безпілотники: названо траєкторію руху

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