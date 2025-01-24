Ще дві людини тут звернулися до медиків після пожежі.
На жаль, дві особи загинули внаслідок атаки ворожих БпЛА на Київщину.
Про це заявив у повідомленні у соцмережах т.в.о голови Київської ОДА Микола Калашник.
Загиблого виявлено на пожежі приватного будинку внаслідок падіння уламків збитої цілі. Наразі загоряння ліквідовано.
Другий загиблий – 36-річний чоловік в іншому населеному пункті, де пошкоджено житловий 10-поверховий будинок.
Ще дві людини тут звернулися до медиків після пожежі. Чоловік 26 років отримав поверхневі опіки верхніх дихальних шляхів. Жінка 38 років – гостру реакцію на стрес.
Уточнюються списки потерпілих від атаки, їм надається вся необхідна медична допомога.
Пожежу ліквідовано. Наразі поблизу із пошкодженою багатоповерхівкою у школі працює пункт незламності для мешканців.
На місці також організовано намет із водою та гарячими напоями.
З людьми працюють психологи.
Нагадаємо, що Україною кружляють ворожі безпілотники: названо траєкторію руху.
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