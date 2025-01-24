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На Київщині літають ворожі безпілотники: працює ППО

На Київщині літають ворожі безпілотники: працює ППО

Українські військові захищають небо. / Фото: Associated Press

Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги.

На Київщині у повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях.

Про це інформує Київська обласна державна адміністрація у повідомленні у соцмережах. 

Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. 

Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників. 

"Триває бойова робота на Київщині. Група БпЛА в районі столиці", - повідомляють Повітряні Сили ЗСУ. 

Нагадаємо, що Україною кружляють ворожі безпілотники: названо траєкторію руху

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