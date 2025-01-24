На Київщині літають ворожі безпілотники: працює ППО

Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги.
На Київщині у повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях.
Про це інформує Київська обласна державна адміністрація у повідомленні у соцмережах.
Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку.
Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників.
"Триває бойова робота на Київщині. Група БпЛА в районі столиці", - повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.
Нагадаємо, що Україною кружляють ворожі безпілотники: названо траєкторію руху.
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