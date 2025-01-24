В Киевской области летают вражеские беспилотники: работает ПВО

Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги.
В Киевской области в воздушном пространстве зафиксирована БпЛА. Силы ПВО работают по целям.
Об этом сообщает Киевская областная государственная администрация в сообщении в соцсетях.
Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности.
Соблюдайте информационную тишину – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников.
"Продолжается боевая работа в Киевской области. Группа БпЛА в районе столицы", — сообщают Воздушные Силы ВСУ.
Напомним, что по Украине кружат вражеские беспилотники: названа траектория движения.
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