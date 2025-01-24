Еще два человека здесь обратились к медикам после пожара.
К сожалению, два человека погибли в результате атаки вражеских БпЛА на Киевщину.
Об этом заявил в сообщении в соцсетях в.и.о председателя Киевской ОГА Николай Калашник.
Погибший обнаружен на пожаре частного дома в результате падения обломков сбитой цели. В настоящее время возгорание ликвидировано.
Второй погибший – 36-летний мужчина в другом населенном пункте, где поврежден жилой 10-этажный дом.
Еще два человека здесь обратились к медикам после пожара. Мужчина 26 лет получил поверхностные ожоги верхних дыхательных путей. Женщина 38 лет – острая реакция на стресс.
Уточняются списки пострадавших от атаки, им предоставляется вся необходимая медицинская помощь.
Пожар ликвидирован. Поблизости с поврежденной многоэтажкой в школе работает пункт несокрушимости для жителей.
На месте также организована палатка с водой и горячими напитками.
С людьми работают психологи.
Напомним, что по Украине кружат вражеские беспилотники: названа траектория движения.
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