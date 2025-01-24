Еще два человека здесь обратились к медикам после пожара.

К сожалению, два человека погибли в результате атаки вражеских БпЛА на Киевщину.

Об этом заявил в сообщении в соцсетях в.и.о председателя Киевской ОГА Николай Калашник.

Погибший обнаружен на пожаре частного дома в результате падения обломков сбитой цели. В настоящее время возгорание ликвидировано.

Второй погибший – 36-летний мужчина в другом населенном пункте, где поврежден жилой 10-этажный дом.

Еще два человека здесь обратились к медикам после пожара. Мужчина 26 лет получил поверхностные ожоги верхних дыхательных путей. Женщина 38 лет – острая реакция на стресс.

Уточняются списки пострадавших от атаки, им предоставляется вся необходимая медицинская помощь.

Пожар ликвидирован. Поблизости с поврежденной многоэтажкой в школе работает пункт несокрушимости для жителей.

На месте также организована палатка с водой и горячими напитками.

С людьми работают психологи.

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Напомним, что по Украине кружат вражеские беспилотники: названа траектория движения.

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