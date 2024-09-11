До Києва прибули західні топпосадовці

У середу, 11 вересня, відбудеться саміт "Кримської платформи".
У середу, 11 вересня, до Києва приїхали президент Литви Ґітанас Науседа, премʼєрка Латвії Евіка Сіліня та голова Сенату Чехії Мілош Вистрчил.
Про це західні політики повідомили на своїх сторінках у Мережі.
"Щойно приїхав до Києва. Приємно повернутися і зустріти мого дорогого друга Президента Володимира Зеленського на знак солідарності з Україною. Військова та економічна підтримка України має вирішальне значення для захисту її суверенітету та територіальної цілісності", - йдеться у дописі Науседи.
Прем'єрка Латвії у X написала: "Ранок у Києві. Латвія буде з українським народом до його перемоги, і завжди".
Варто додати, що 11 вересня відбудеться саміт "Кримської платформи".
Нагадаємо, до Києва прибудуть головні дипломати США Ентоні Блінкен та Британії Девід Леммі.
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