До Києва прибули західні топпосадовці

У середу, 11 вересня, до Києва приїхали президент Литви Ґітанас Науседа, премʼєрка Латвії Евіка Сіліня та голова Сенату Чехії Мілош Вистрчил.

Про це західні політики повідомили на своїх сторінках у Мережі.

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"Щойно приїхав до Києва. Приємно повернутися і зустріти мого дорогого друга Президента Володимира Зеленського на знак солідарності з Україною. Військова та економічна підтримка України має вирішальне значення для захисту її суверенітету та територіальної цілісності", - йдеться у дописі Науседи.

Прем'єрка Латвії у X написала: "Ранок у Києві. Латвія буде з українським народом до його перемоги, і завжди".

Варто додати, що 11 вересня відбудеться саміт "Кримської платформи".

Нагадаємо, до Києва прибудуть головні дипломати США Ентоні Блінкен та Британії Девід Леммі.

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