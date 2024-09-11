В Киев прибыли западные топ-чиновники

В среду, 11 сентября, в Киев приехали президент Литвы Гитанас Науседа, премьер Латвии Эвика Силиня и глава Сената Чехии Милош Выстрчил.

Об этом западные политики сообщили на своих страницах в Сети.

Также читайте Блинкен во время визита в Украину сообщит о разрешении бить вглубь России — конгрессмен

"Только что приехал в Киев. Приятно вернуться и встретить моего дорогого друга Президента Владимира Зеленского в знак солидарности с Украиной. Военная и экономическая поддержка Украины имеет решающее значение для защиты ее суверенитета и территориальной целостности", — говорится в сообщении Науседы.

Премьер Латвии в X написала: "Утро в Киеве. Латвия будет с украинским народом к его победе, и всегда".

Следует добавить, что 11 сентября состоится саммит "Крымской платформы".

Напомним, в Киев прибудут главные дипломаты США Энтони Блинкен и Британии Дэвид Лемми.

Немецкий канцлер Олаф Шольц готовит "мирный план" для Украины

Читайте ведущие новости дня:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.