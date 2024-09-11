В Киев прибыли западные топ-чиновники

В среду, 11 сентября, состоится саммит "Крымской платформы".
В среду, 11 сентября, в Киев приехали президент Литвы Гитанас Науседа, премьер Латвии Эвика Силиня и глава Сената Чехии Милош Выстрчил.
Об этом западные политики сообщили на своих страницах в Сети.
"Только что приехал в Киев. Приятно вернуться и встретить моего дорогого друга Президента Владимира Зеленского в знак солидарности с Украиной. Военная и экономическая поддержка Украины имеет решающее значение для защиты ее суверенитета и территориальной целостности", — говорится в сообщении Науседы.
Премьер Латвии в X написала: "Утро в Киеве. Латвия будет с украинским народом к его победе, и всегда".
Следует добавить, что 11 сентября состоится саммит "Крымской платформы".
Напомним, в Киев прибудут главные дипломаты США Энтони Блинкен и Британии Дэвид Лемми.
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