В одній зі шкіл Києва підлітки принижували хлопчика у вбиральні: деталі від поліції

Поліція Києва проводить перевірку за фактом приниження дитини у столичній школі.
В одній зі шкіл Києва підлітки принижували хлопчика у вбиральні.
Про це повідомляє поліція Києва.
Поліція Києва проводить перевірку за фактом приниження дитини у столичній школі.
"Сьогодні під час моніторингу соціальних мереж співробітники поліції виявили публікацію із приниженням дитини в освітньому закладі – на відео зафільмовано як підлітки змушують хлопчика прибирати у вбиральні та знімають це на телефон. Згодом це відео стало надбанням соціальних мереж", – йдеться у повідомленні.
Наразі у школі перебувають співробітники ювенальної превенції Голосіївського управління поліції, всі учасники події встановлені.
Поліцейські спільно з адміністрацією закладу освіти спілкуються з батьками учасників події та встановлюють всі обставини.
Вирішується питання щодо правової кваліфікації події.
Нагадаємо, в середині червня 2024 року на пляжі "Мусійка" біля річки Ворскла поблизу Котельви підлітки примушували 12-річного хлопця оголятися та принижували його, водночас знімали все на телефон і поширювали відео серед знайомих.
Читайте також: