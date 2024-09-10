В одній зі шкіл Києва підлітки принижували хлопчика у вбиральні: деталі від поліції

Поліція Києва проводить перевірку за фактом приниження дитини у столичній школі.

В одній зі шкіл Києва підлітки принижували хлопчика у вбиральні.

Про це повідомляє поліція Києва.

Поліція Києва проводить перевірку за фактом приниження дитини у столичній школі.

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"Сьогодні під час моніторингу соціальних мереж співробітники поліції виявили публікацію із приниженням дитини в освітньому закладі – на відео зафільмовано як підлітки змушують хлопчика прибирати у вбиральні та знімають це на телефон. Згодом це відео стало надбанням соціальних мереж", – йдеться у повідомленні.

Наразі у школі перебувають співробітники ювенальної превенції Голосіївського управління поліції, всі учасники події встановлені.

Поліцейські спільно з адміністрацією закладу освіти спілкуються з батьками учасників події та встановлюють всі обставини.

Вирішується питання щодо правової кваліфікації події.

Нагадаємо, в середині червня 2024 року на пляжі "Мусійка" біля річки Ворскла поблизу Котельви підлітки примушували 12-річного хлопця оголятися та принижували його, водночас знімали все на телефон і поширювали відео серед знайомих.

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