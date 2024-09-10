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У Києві на футбольному майданчику вибухнула граната: там були діти (відео)

У Києві на футбольному майданчику вибухнула граната: там були діти (відео)

Підлітки на місці інциденту / Фото: Поліція Києва / Facebook

Вибух на стадіоні стався внаслідок спрацювання страйкбольної гранати.

В Солом’янському районі Києва невідомий зловмисник кинув у групу підлітків гранату. Про це повідомили в соцмережах.

У поліції уточнили, що йдеться про вибух страйкбольної гранати.

На місці працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки та медики. По допомогу до лікарів звернувся 17-річний підліток, який перебував на стадіоні, у нього діагностовано гостру реакцію на стрес.

Поліція не підтверджує інформацію з місцевих пабліків про поранених дітей. За словами правоохоронців, інших постраждалих немає.

Правоохоронці встановлюють усі обставини події, також встановлюється особа, яка задіяла гранату.

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Раніше повідомлялося, що на Полтавщині п'яний чоловік підірвав гранату. Внаслідок підриву поранено трьох чоловіків.

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