У Києві на футбольному майданчику вибухнула граната: там були діти (відео)

Вибух на стадіоні стався внаслідок спрацювання страйкбольної гранати.
В Солом’янському районі Києва невідомий зловмисник кинув у групу підлітків гранату. Про це повідомили в соцмережах.
У поліції уточнили, що йдеться про вибух страйкбольної гранати.
На місці працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки та медики. По допомогу до лікарів звернувся 17-річний підліток, який перебував на стадіоні, у нього діагностовано гостру реакцію на стрес.
Поліція не підтверджує інформацію з місцевих пабліків про поранених дітей. За словами правоохоронців, інших постраждалих немає.
Правоохоронці встановлюють усі обставини події, також встановлюється особа, яка задіяла гранату.
Раніше повідомлялося, що на Полтавщині п'яний чоловік підірвав гранату. Внаслідок підриву поранено трьох чоловіків.
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