Окупанти замість бійців ЗСУ: в київській школі видали підручники "Захист Вітчизни" з обурливою помилкою

В одній із київських шкіл десятикласникам видали підручники "Захист Вітчизни", де допущена обурлива помилка. На одній зі сторінок зображені російські солдати замість українських захисників.

Про це пише "5 канал".

Фото в підручнику "Захист Вітчизни"

Деталі

Сумнівів у тому, що на світлині все російське, немає. Автомат АК-107, бронежилет штурмовий 6Б43, каски на обидвох 6Б47, гвинтівка "Орсіс" Т-5000, виготовлена в Москві.

"Витративши 4 хвилини на Google і Вікіпедію, стає зрозумілим, що це, по-перше, однострій російської федерації. Дивишся на зброю – старий добрий калаш, трошки модернізований. І снайперська гвинтівка СВДМ. Їх точно не було на озброєнні ЗСУ", – зауважив екскомандир роти 47-ї механізованої бригади Микола Мельник.

У директора школи Василя Антонюка запитали, що він думає з приводу інциденту. Він відповів, що "не розбирається у військовій справі". Мовляв, бачив "у різних формах різних військових" і не може точно стверджувати. Натомість школярі переконані: форма точно не українська.

Раніше в Мережі спалахнув скандал через підручник з української мови. Так, мапу України там зобразили без Криму. На хейт уже відреагували автори книжки та Міністерство освіти України.

Читайте також: