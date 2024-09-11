У Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху: що відомо

Мешканців столиці просять зважати на обмеження під час планування маршруту.
Завтра, 11 вересня, у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху. Це пов'язано з проведенням Саміту Кримської платформи.
Про це повідомили в Управлінні державної охорони України.
Як зазначається, обмеження будуть запроваджені в центральній частині міста, а також у Печерському, Шевченківському та Голосіївському районах.
"Просимо врахувати зазначену інформацію під час переміщення містом"
Нагадаємо, раніше у Києві вводили обмеження для руху вантажного транспорту через прогнозоване значне підвищення температури.
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