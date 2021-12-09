Де в Києві продаватимуть новорічні ялинки: адреси

Дерева будуть продавати у всіх районах міста.
У Києві затвердили місця, де продаватимуть новорічні ялинки. Ялинкові базари столиці відкриються 15 грудня та працюватимуть до 31 грудня.
Про це 9 грудня повідомила пресслужба комунального підприємства "Міський магазин".
Так, дерева можна буде купити за такими адресами:
Дарницький район:
- Вул. Бориса Гмирі, 1
Деснянський район:
- Вул. Каштанова, 7
- Вул. Архітектора Ніколаєва, 7
- Вул. Теодора Драйзера, 1
- Вул. Теодора Драйзера, 2
- Вул. Теодора Драйзера, 4
- Вул. Теодора Драйзера, 8
- Вул. Теодора Драйзера, 21
- Вул. Градинська, 6
- Просп. Володимира Маяковського, 2
- Просп. Володимира Маяковського, 6
- Просп. Володимира Маяковського, 26
- Просп. Володимира Маяковського, 40
- Просп. Володимира Маяковського, 42
- Просп. Володимира Маяковського, 44
- Просп. Володимира Маяковського, 46
- Просп. Володимира Маяковського, 47
- Просп. Володимира Маяковського, 60/10
- Просп. Володимира Маяковського, 75/2
- Просп. Володимира Маяковського, 97
- Вул. Шолом-Алейхема, 4
- Вул. Шолом-Алейхема, 10-А
- Вул. Шолом-Алейхема, 17
- Просп. Лісовий, 28/41
- Просп. Лісовий, 39
- Вул. Оноре де Бальзака, 60
- Вул. Оноре де Бальзака, 94
- Вул. Миколи Закревського, 61/2
- Вул. Миколи Закревського, 93-а
- Вул. Електротехнічна, 6
- Вул. Електротехнічна, 8
- Вул. Радунська, 3
- Вул. Радунська, 26/1
- Вул. Милославська, 10-А
- Вул. Миропільська, 2
- Вул. Мілютенка, 19
- Ст. м. Лісова
- Ст. м. Чернігівська
Дніпровський район:
- Вул. Алматинська, 109
- Вул. Петра Вершигори, 1
- Вул. Празька, 1/35
- Вул. Юрія Шумського, 1
- Просп. Соборності, 4
- Перетин вул. Сулеймана Стальського та бульв. Перова
Солом’янський район:
- Вул. Медова, 5
Шевченківський район:
- Вул. Багговутівська, 8-10
- Вул. Щусєва, 44
- Ріг вулиць Дорогожицької та сім’ї Хохлових
- Ріг вулиць Ігоря Турчина та Академіка Туполєва
Зазначається, що ялинки продаватимуть у всіх районах Києва. Повний список точок продажу буде опубліковано пізніше.
Нагадаємо, що у Києві взимку працює безліч майданчиків, де можна покататися на ковзанах. Вартість такого задоволення у столиці варіюється від 80 до 295 гривень. ТСН.ua зібрав топ-ковзанок у Києві та дізнався ціни на квитки.
Читайте також: