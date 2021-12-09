Де в Києві продаватимуть новорічні ялинки: адреси

Де в Києві продаватимуть новорічні ялинки: адреси

Дерева будуть продавати у всіх районах міста.

У Києві затвердили місця, де продаватимуть новорічні ялинки. Ялинкові базари столиці відкриються 15 грудня та працюватимуть до 31 грудня.

Про це 9 грудня повідомила пресслужба комунального підприємства "Міський магазин".

Так, дерева можна буде купити за такими адресами:

Дарницький район:

Вул. Бориса Гмирі, 1

Деснянський район:

Вул. Каштанова, 7

Вул. Архітектора Ніколаєва, 7

Вул. Теодора Драйзера, 1

Вул. Теодора Драйзера, 2

Вул. Теодора Драйзера, 4

Вул. Теодора Драйзера, 8

Вул. Теодора Драйзера, 21

Вул. Градинська, 6

Просп. Володимира Маяковського, 2

Просп. Володимира Маяковського, 6

Просп. Володимира Маяковського, 26

Просп. Володимира Маяковського, 40

Просп. Володимира Маяковського, 42

Просп. Володимира Маяковського, 44

Просп. Володимира Маяковського, 46

Просп. Володимира Маяковського, 47

Просп. Володимира Маяковського, 60/10

Просп. Володимира Маяковського, 75/2

Просп. Володимира Маяковського, 97

Вул. Шолом-Алейхема, 4

Вул. Шолом-Алейхема, 10-А

Вул. Шолом-Алейхема, 17

Просп. Лісовий, 28/41

Просп. Лісовий, 39

Вул. Оноре де Бальзака, 60

Вул. Оноре де Бальзака, 94

Вул. Миколи Закревського, 61/2

Вул. Миколи Закревського, 93-а

Вул. Електротехнічна, 6

Вул. Електротехнічна, 8

Вул. Радунська, 3

Вул. Радунська, 26/1

Вул. Милославська, 10-А

Вул. Миропільська, 2

Вул. Мілютенка, 19

Ст. м. Лісова

Ст. м. Чернігівська

Дніпровський район:

Вул. Алматинська, 109

Вул. Петра Вершигори, 1

Вул. Празька, 1/35

Вул. Юрія Шумського, 1

Просп. Соборності, 4

Перетин вул. Сулеймана Стальського та бульв. Перова

Солом’янський район:

Вул. Медова, 5

Шевченківський район:

Вул. Багговутівська, 8-10

Вул. Щусєва, 44

Ріг вулиць Дорогожицької та сім’ї Хохлових

Ріг вулиць Ігоря Турчина та Академіка Туполєва

Зазначається, що ялинки продаватимуть у всіх районах Києва. Повний список точок продажу буде опубліковано пізніше.

Нагадаємо, що у Києві взимку працює безліч майданчиків, де можна покататися на ковзанах. Вартість такого задоволення у столиці варіюється від 80 до 295 гривень. ТСН.ua зібрав топ-ковзанок у Києві та дізнався ціни на квитки.

За скільки цього року можна придбати новорічну ялинку

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