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Де в Києві продаватимуть новорічні ялинки: адреси

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Де в Києві продаватимуть новорічні ялинки: адреси

УНІАН

Дерева будуть продавати у всіх районах міста.

У Києві затвердили місця, де продаватимуть новорічні ялинки. Ялинкові базари столиці відкриються 15 грудня та працюватимуть до 31 грудня.

Про це 9 грудня повідомила пресслужба комунального підприємства "Міський магазин".

Так, дерева можна буде купити за такими адресами:

Дарницький район:

  • Вул. Бориса Гмирі, 1

Деснянський район:

  • Вул. Каштанова, 7
  • Вул. Архітектора Ніколаєва, 7
  • Вул. Теодора Драйзера, 1
  • Вул. Теодора Драйзера, 2
  • Вул. Теодора Драйзера, 4
  • Вул. Теодора Драйзера, 8
  • Вул. Теодора Драйзера, 21
  • Вул. Градинська, 6
  • Просп. Володимира Маяковського, 2
  • Просп. Володимира Маяковського, 6
  • Просп. Володимира Маяковського, 26
  • Просп. Володимира Маяковського, 40
  • Просп. Володимира Маяковського, 42
  • Просп. Володимира Маяковського, 44
  • Просп. Володимира Маяковського, 46
  • Просп. Володимира Маяковського, 47
  • Просп. Володимира Маяковського, 60/10
  • Просп. Володимира Маяковського, 75/2
  • Просп. Володимира Маяковського, 97
  • Вул. Шолом-Алейхема, 4
  • Вул. Шолом-Алейхема, 10-А
  • Вул. Шолом-Алейхема, 17
  • Просп. Лісовий, 28/41
  • Просп. Лісовий, 39
  • Вул. Оноре де Бальзака, 60
  • Вул. Оноре де Бальзака, 94
  • Вул. Миколи Закревського, 61/2
  • Вул. Миколи Закревського, 93-а
  • Вул. Електротехнічна, 6
  • Вул. Електротехнічна, 8
  • Вул. Радунська, 3
  • Вул. Радунська, 26/1
  • Вул. Милославська, 10-А
  • Вул. Миропільська, 2
  • Вул. Мілютенка, 19
  • Ст. м. Лісова
  • Ст. м. Чернігівська

Дніпровський район:

  • Вул. Алматинська, 109
  • Вул. Петра Вершигори, 1
  • Вул. Празька, 1/35
  • Вул. Юрія Шумського, 1
  • Просп. Соборності, 4
  • Перетин вул. Сулеймана Стальського та бульв. Перова

Солом’янський район:

  • Вул. Медова, 5

Шевченківський район:

  • Вул. Багговутівська, 8-10
  • Вул. Щусєва, 44
  • Ріг вулиць Дорогожицької та сім’ї Хохлових
  • Ріг вулиць Ігоря Турчина та Академіка Туполєва

Зазначається, що ялинки продаватимуть у всіх районах Києва. Повний список точок продажу буде опубліковано пізніше.

Нагадаємо, що у Києві взимку працює безліч майданчиків, де можна покататися на ковзанах. Вартість такого задоволення у столиці варіюється від 80 до 295 гривень. ТСН.ua зібрав топ-ковзанок у Києві та дізнався ціни на квитки.

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