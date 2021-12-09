15 років в'язниці за вбивство 6-річного хлопчика у Києві: прокуратура домоглася суворішого покарання для обвинуваченого

15 років в'язниці за вбивство 6-річного хлопчика у Києві: прокуратура домоглася суворішого покарання для обвинуваченого

Внаслідок побиття п'яним знайомим матері хлопчик помер у реанімаційному відділенні дитячої лікарні.

Київської міська прокуратура домоглася суворішого покарання для обвинуваченого у вбивсті 6-річного хлопчика.

За принципової позиції ювенального прокурора Київської міської прокуратури колегією суддів Київського апеляційного суду постановлено вирок, яким до 15 років позбавлення волі засуджено чоловіка за вчинення умисного вбивства малолітньої дитини.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Жахливий злочин стався 25 червня 2020 року у квартирі по вул. Шолом-Алейхема у Деснянському районі столиці.

Згідно з матеріалами обвинувачення, чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, схопив 6-річного сина знайомої та завдав йому численних ударів у різні частини тіла, спричинивши тяжкі тілесні ушкодження у вигляді відкритої черепно-мозкової травми, множинних переломів, забоїв внутрішніх органів тощо.

Внаслідок вказаних ушкоджень хлопчик помер у реанімаційному відділенні дитячої лікарні.

У ході судового розгляду ювенальний прокурор Деснянської окружної прокуратури міста Києва повністю довів вину обвинуваченого та наполягав на призначенні покарання в вигляді 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, вироком Деснянського районного суду обвинуваченому було призначено покарання у вигляді 13 років позбавлення волі. Не погоджуючись із таким покаранням, окружна прокуратура оскаржила вирок в апеляційній інстанції.

8 грудня 2021 року Київський апеляційний суд погодився із доводами прокурора, скасував вирок суду першої інстанції та ухвалив новий вирок, яким обвинуваченому призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

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