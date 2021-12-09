У Києві вантажівка збила 31-річну жінку: постраждала померла в лікарні

Пішохід вийшла на дорогу під колеса авто.

На вулиці Миропільській у Києві вантажівка Mercedes збила жінку, яка раптово вийшла на проїжджу частину. Від отриманих травм 31-річна постраждала невдовзі померла у лікарні.

Про це 9 грудня повідомила пресслужба Національної поліції Києва.

У поліцію надійшло повідомлення про ДТП з постраждалими у Дніпровському районі столиці. На місце пригоди терміново виїхали патрульні поліцейські, слідчо-оперативна группа та лікарі. Жінку госпіталізували, однак травми виявилися несумісні із життям.

За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальну справу за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. За кермом вантажівки був 60-річний водій. Йому загрожує позбавлення волі терміном від 3 до 8 років. У поліції встановлюють всі обставини та причини аварії.

Нагадаємо, що до кінця доби 9 грудня вночі та вранці 10 грудня у Києві утримається туман, видимість 200-500 м; ожеледь, на дорогах ожеледиця. Для уникнення травматизму КМДА закликає киян бути обережними, пересуваючись містом, і рекомендує дотримуватись порад під час ожеледиці.

Ожеледиця на дорогах: як правильно падати і вберегтися від переломів

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