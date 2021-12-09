Где в Киеве будут продавать новогодние елки: адреса

Где в Киеве будут продавать новогодние елки: адреса

Деревья будут продавать во всех районах города.

В Киеве утвердили места, где будут продавать новогодние елки. Елочные базары столицы откроются 15 декабря и будут работать до 31 декабря.

Об этом 9 декабря сообщила пресс-служба коммунального предприятия "Городской магазин".

Так, деревья можно будет купить по следующим адресам:

Дарницкий район:

Ул. Бориса Гмыри, 1

Деснянский район:

Ул. Каштановая, 7

Ул. Архитектора Николаева, 7

Ул. Теодора Драйзера, 1

Ул. Теодора Драйзера, 2

Ул. Теодора Драйзера, 4

Ул. Теодора Драйзера, 8

Ул. Теодора Драйзера, 21

Ул. Градинская, 6

Просп. Владимира Маяковского, 2

Просп. Владимира Маяковского, 6

Просп. Владимира Маяковского, 26

Просп. Владимира Маяковского, 40

Просп. Владимира Маяковского, 42

Просп. Владимира Маяковского, 44

Просп. Владимира Маяковского, 46

Просп. Владимира Маяковского, 47

Просп. Владимира Маяковского, 60/10

Просп. Владимира Маяковского, 75/2

Просп. Владимира Маяковского, 97

Ул. Шолом-Алейхема, 4

Ул. Шолом-Алейхема, 10-А

Ул. Шолом-Алейхема, 17

Просп. Лесной, 28/41

Просп. Лесной, 39

Ул. Оноре де Бальзака, 60

Ул. Оноре де Бальзака, 94

Ул. Николая Закревского, 61/2

Ул. Николая Закревского, 93-а

Ул. Электротехническая, 6

Ул. Электротехническая, 8

Ул. Радунская, 3

Ул. Радунская, 26/1

Ул. Милославская, 10-А

Ул. Миропольская, 2

Ул. Милютенко, 19

Ст. м. Лесная

Ст. м. Черниговская

Днепровский район:

Ул. Алматинская, 109

Ул. Петра Вершигоры, 1

Ул. Пражская, 1/35

Ул. Юрия Шумского, 1

Просп. Соборности, 4

Пересечение ул. Сулеймана Стальского и бульв. Перова

Соломенский район:

Ул. Медовая, 5

Шевченковский район:

Ул. Багговутовская, 8-10

Ул. Щусева, 44

Угол улиц Дорогожицкой и семьи Хохловых

Угол улиц Игоря Турчина и Академика Туполева

Отмечается, что елки будут продавать во всех районах Киева. Полный список точек продаж будет опубликован позже.

Напомним, что в Киеве зимой работает множество площадок, где можно прокатиться на коньках. Стоимость такого удовольствия в столице варьируется от 80 до 295 гривен. ТСН.ua собрал топ-катков в Киеве и узнал цены на билеты.

За сколько в этом году можно приобрести новогоднюю ёлку

Читайте также: