Где в Киеве будут продавать новогодние елки: адреса

Деревья будут продавать во всех районах города.
В Киеве утвердили места, где будут продавать новогодние елки. Елочные базары столицы откроются 15 декабря и будут работать до 31 декабря.
Об этом 9 декабря сообщила пресс-служба коммунального предприятия "Городской магазин".
Так, деревья можно будет купить по следующим адресам:
Дарницкий район:
- Ул. Бориса Гмыри, 1
Деснянский район:
- Ул. Каштановая, 7
- Ул. Архитектора Николаева, 7
- Ул. Теодора Драйзера, 1
- Ул. Теодора Драйзера, 2
- Ул. Теодора Драйзера, 4
- Ул. Теодора Драйзера, 8
- Ул. Теодора Драйзера, 21
- Ул. Градинская, 6
- Просп. Владимира Маяковского, 2
- Просп. Владимира Маяковского, 6
- Просп. Владимира Маяковского, 26
- Просп. Владимира Маяковского, 40
- Просп. Владимира Маяковского, 42
- Просп. Владимира Маяковского, 44
- Просп. Владимира Маяковского, 46
- Просп. Владимира Маяковского, 47
- Просп. Владимира Маяковского, 60/10
- Просп. Владимира Маяковского, 75/2
- Просп. Владимира Маяковского, 97
- Ул. Шолом-Алейхема, 4
- Ул. Шолом-Алейхема, 10-А
- Ул. Шолом-Алейхема, 17
- Просп. Лесной, 28/41
- Просп. Лесной, 39
- Ул. Оноре де Бальзака, 60
- Ул. Оноре де Бальзака, 94
- Ул. Николая Закревского, 61/2
- Ул. Николая Закревского, 93-а
- Ул. Электротехническая, 6
- Ул. Электротехническая, 8
- Ул. Радунская, 3
- Ул. Радунская, 26/1
- Ул. Милославская, 10-А
- Ул. Миропольская, 2
- Ул. Милютенко, 19
- Ст. м. Лесная
- Ст. м. Черниговская
Днепровский район:
- Ул. Алматинская, 109
- Ул. Петра Вершигоры, 1
- Ул. Пражская, 1/35
- Ул. Юрия Шумского, 1
- Просп. Соборности, 4
- Пересечение ул. Сулеймана Стальского и бульв. Перова
Соломенский район:
- Ул. Медовая, 5
Шевченковский район:
- Ул. Багговутовская, 8-10
- Ул. Щусева, 44
- Угол улиц Дорогожицкой и семьи Хохловых
- Угол улиц Игоря Турчина и Академика Туполева
Отмечается, что елки будут продавать во всех районах Киева. Полный список точек продаж будет опубликован позже.
Напомним, что в Киеве зимой работает множество площадок, где можно прокатиться на коньках. Стоимость такого удовольствия в столице варьируется от 80 до 295 гривен. ТСН.ua собрал топ-катков в Киеве и узнал цены на билеты.
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