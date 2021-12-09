Категория
Киев
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

Где в Киеве будут продавать новогодние елки: адреса

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Где в Киеве будут продавать новогодние елки: адреса

УНИАН

Деревья будут продавать во всех районах города.

В Киеве утвердили места, где будут продавать новогодние елки. Елочные базары столицы откроются 15 декабря и будут работать до 31 декабря.

Об этом 9 декабря сообщила пресс-служба коммунального предприятия "Городской магазин".

Так, деревья можно будет купить по следующим адресам:

Дарницкий район:

  • Ул. Бориса Гмыри, 1

Деснянский район:

  • Ул. Каштановая, 7
  • Ул. Архитектора Николаева, 7
  • Ул. Теодора Драйзера, 1
  • Ул. Теодора Драйзера, 2
  • Ул. Теодора Драйзера, 4
  • Ул. Теодора Драйзера, 8
  • Ул. Теодора Драйзера, 21
  • Ул. Градинская, 6
  • Просп. Владимира Маяковского, 2
  • Просп. Владимира Маяковского, 6
  • Просп. Владимира Маяковского, 26
  • Просп. Владимира Маяковского, 40
  • Просп. Владимира Маяковского, 42
  • Просп. Владимира Маяковского, 44
  • Просп. Владимира Маяковского, 46
  • Просп. Владимира Маяковского, 47
  • Просп. Владимира Маяковского, 60/10
  • Просп. Владимира Маяковского, 75/2
  • Просп. Владимира Маяковского, 97
  • Ул. Шолом-Алейхема, 4
  • Ул. Шолом-Алейхема, 10-А
  • Ул. Шолом-Алейхема, 17
  • Просп. Лесной, 28/41
  • Просп. Лесной, 39
  • Ул. Оноре де Бальзака, 60
  • Ул. Оноре де Бальзака, 94
  • Ул. Николая Закревского, 61/2
  • Ул. Николая Закревского, 93-а
  • Ул. Электротехническая, 6
  • Ул. Электротехническая, 8
  • Ул. Радунская, 3
  • Ул. Радунская, 26/1
  • Ул. Милославская, 10-А
  • Ул. Миропольская, 2
  • Ул. Милютенко, 19
  • Ст. м. Лесная
  • Ст. м. Черниговская

Днепровский район:

  • Ул. Алматинская, 109
  • Ул. Петра Вершигоры, 1
  • Ул. Пражская, 1/35
  • Ул. Юрия Шумского, 1
  • Просп. Соборности, 4
  • Пересечение ул. Сулеймана Стальского и бульв. Перова

Соломенский район:

  • Ул. Медовая, 5

Шевченковский район:

  • Ул. Багговутовская, 8-10
  • Ул. Щусева, 44
  • Угол улиц Дорогожицкой и семьи Хохловых
  • Угол улиц Игоря Турчина и Академика Туполева

Отмечается, что елки будут продавать во всех районах Киева. Полный список точек продаж будет опубликован позже.

Напомним, что в Киеве зимой работает множество площадок, где можно прокатиться на коньках. Стоимость такого удовольствия в столице варьируется от 80 до 295 гривен. ТСН.ua собрал топ-катков в Киеве и узнал цены на билеты.

За сколько в этом году можно приобрести новогоднюю ёлку

За сколько в этом году можно приобрести новогоднюю ёлку

Читайте также:

Следующая публикация