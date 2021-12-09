Тату з куполами для свині: скандальний салон Lamarch залили фарбою, а поліція перевіряє заяву щодо знущання з тварини

Судячи з усього, саме на хайп зробили ставку власники та адміністратори Tattoo Lamarch Studio.
Одеський філіал скандального тату-салону Lamarch tattoo-studio, де заявили, що зроблять велетенське татуювання куполів свині, залили червоною фарбою. Також на порозі салону валяється розтрощена урна.
Про це повідомляє Telegram-паблік "Реальний Київ".
Київський філіал розташований на Троєщині за адресою: вулиця Радунська, 8/13.
Реклама тату-салону Lamarch tattoo-studio із описом вчинку молодих людей з'явилася у київських спільнотах вдень 8 грудня.
У постах було вказано, що майстри тату нібито збираються набили куполи свині.
На фотографії реклами були зображені працівники Tattoo Lamarch Studio та жива свиня. Також у руках хлопця була іграшкова тварина, на спині якої можна розгледіти малюнок з куполами.
Судячи з усього, саме на хайп зробили ставку власники та адміністратори Tattoo Lamarch Studio, які раніше замовляли розповсюдження скандальних фото у різних спільнотах у телеграмі. Так, на початку грудня Мережею ширилися фотографії маленького хлопця, якому нібито без дозволу батьків зробили чималу кількість татуювань.
Водночас поліцейські Києва перевіряють заяву щодо знущання з тварини в тату-салоні.
Розпочато досудове розслідування.
"До Деснянського управління поліції надійшла заява щодо жорстокого поводження з твариною. Для перевірки повідомлення на місце виїхала слідчо-оперативна група. Правоохоронці попередньо встановили, що працівники закладу задля реклами привезли свиню до салону та зробили фото, на якому нібито хочуть зробити татуювання тварині, а далі повернули тварину власнику. Аби з’ясувати, чи дії співробітників салону не завдали тварині ушкоджень, поліцейські внесли відомості про подію у Єдиний реєстр досудових розслідувань за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України – жорстоке поводження з тваринами", - йдеться у повідомленні поліції.
Санкція статті передбачає обмеження волі на строк від одного до трьох років або позбавлення волі на строк від двох до трьох років з конфіскацією тварини. Досудове розслідування триває.
Заяву до поліції написала організація UAnimals, що займається захистом тварин.
Нагадаємо, в Україні набув чинності закон №2351 щодо імплементації деяких положень європейського законодавства у сфері охорони тваринного та рослинного світу.
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