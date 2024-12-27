Чи відключатимуть світло в Києві у суботу: що відомо

У столиці 28 грудня світла буде більше, оскільки, за вказівкою "Укренерго", його вимикатимуть по пів черги одночасно й лише до 17:00.

У суботу, 28 грудня, у Києві та області діятимуть графіки відключення електроенергії, але світла буде більше, ніж сьогодні, оскільки, за вказівкою "Укренерго", його вимикатимуть по пів черги одночасно й лише до 17:00.

Як повідомляє "Київ Цифровий", у суботу світло відключатимуть від 15:00 до 17:00.

У більшості черг світло буде протягом усього дня. У 3.1, 5.1 і 5.2 черг світла не буде 2,5-3,5 години за день.

Графік відключення у Києві 27 грудня / Фото: ДТЕК

Графік відключення у Києві 27 грудня / Фото: ДТЕК

Нагадаємо, що Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) затвердила новий тариф на передавання електроенергії на 2025 рік, який буде на 30% вищим за поточний.