Будут ли отключать свет в Киеве в субботу: что известно

В столице 28 декабря света будет больше, поскольку, по указанию "Укрэнерго", его будут выключать по полочереди одновременно и только до 17:00.

В субботу, 28 декабря, в Киеве и области будут действовать графики отключения электроэнергии, но света будет больше, чем сегодня, поскольку, по указанию "Укрэнерго", его будут выключать по полочереди одновременно и только до 17:00.

Как сообщает "Киев Цифровой", в субботу свет будут отключать с 15:00 до 17:00.

В большинстве очередей свет будет в течение всего дня. В 3.1, 5.1 и 5.2 очередей света не будет 2,5-3,5 часа в день.

График отключения в Киеве 27 декабря / Фото: ДТЕК

График отключения в Киеве 27 декабря / Фото: ДТЭК

Напомним, что Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) утвердила новый тариф на передачу электроэнергии на 2025 год, который будет на 30% выше текущего.