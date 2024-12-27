Оформив інвалідність, щоб отримати кошти: посадовця КМДА підозрюють у шахрайстві (деталі, фото)

Посадовець КМДА неправомірно оформив другу групу інвалідності.

Київська міська прокуратура повідомила мету та деталі цієї оборудки.

"За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру у підробленні та використанні завідомо підроблених медичних документів (ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України) та у заволодінні коштами Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві (ч. 3 ст. 190 КК України) директору одного із Департаментів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)", – йдеться у повідомленні.

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За даними слідства, директор департаменту міської державної адміністрації, діючи у змові із невстановленими на цей час особами, організував підроблення медичних документів про нібито наявність у нього тяжких захворювань, використовуючи які звернувся до районної медико-соціальної служби та отримав статус особи з другою групою інвалідності.

В результаті цього, протягом 2022-2024 років підозрюваному було безпідставно нараховано та виплачено 283 тисяч гривень пенсійних виплат.

Підозрюваний безпідставно отримав пенсійні виплати на загальну суму 283 тисячі гривень / Фото: Київська міська прокуратура

За даними, телеграм-каналу "Викривач", йдеться про директора одного з департаментів виконавчого органу Київської міської ради Руслана Світлого.

На підставі липових довідок підозрюваному присвоїли другу групу інвалідності / Фото: Київська міська прокуратура

Нагадаємо, що лікарі малинської лікарні зажадали 2 тисячі доларів та 10 тисяч гривень, щоб переоформити 3 групу інвалідності військовому, який дістав її через поранення на фронті.

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