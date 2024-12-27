Оформив інвалідність, щоб отримати кошти: посадовця КМДА підозрюють у шахрайстві (деталі, фото)

Директор департаменту неправомірно отримав 283 тисячі грн пенсії.
Посадовець КМДА неправомірно оформив другу групу інвалідності.
Київська міська прокуратура повідомила мету та деталі цієї оборудки.
"За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру у підробленні та використанні завідомо підроблених медичних документів (ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України) та у заволодінні коштами Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві (ч. 3 ст. 190 КК України) директору одного із Департаментів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)", – йдеться у повідомленні.
За даними слідства, директор департаменту міської державної адміністрації, діючи у змові із невстановленими на цей час особами, організував підроблення медичних документів про нібито наявність у нього тяжких захворювань, використовуючи які звернувся до районної медико-соціальної служби та отримав статус особи з другою групою інвалідності.
В результаті цього, протягом 2022-2024 років підозрюваному було безпідставно нараховано та виплачено 283 тисяч гривень пенсійних виплат.
За даними, телеграм-каналу "Викривач", йдеться про директора одного з департаментів виконавчого органу Київської міської ради Руслана Світлого.
Нагадаємо, що лікарі малинської лікарні зажадали 2 тисячі доларів та 10 тисяч гривень, щоб переоформити 3 групу інвалідності військовому, який дістав її через поранення на фронті.
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