Кияни сплатили майже 200 млн грн після відключення світла за борги – YASNО

Станом на сьогодні мешканці Києва заборгували понад 490 мільйонів гривень за електроенергію.

Протягом 2024 року мешканці Києва сплатили 193 мільйони гривень після того, як їм почали відключати електроенергію за заборгованість.

Про це повідомили у пресслужбі YASNO.

Відтоді, як Кабмін скасував мораторій на відключення за несплату, YASNO подала тисячі заявок на знеструмлення клієнтів, які систематично не оплачували рахунки. Внаслідок цього кияни погасили 160 мільйонів гривень боргів, а також витратили 33 мільйони гривень на оплату послуг з відключення та повторного підключення.

Як відбувається відключення:

Спершу клієнту нагадують про борг через повідомлення або телефонний дзвінок. Якщо платіж не надходить, надсилається попередження про знеструмлення. У разі відсутності оплати до визначеної дати електропостачання обмежується до повного погашення заборгованості та сплати послуг.

Скільки заборговали за світло клієнти Києва. / Фото: Yasno

Станом на сьогодні мешканці Києва заборгували понад 490 мільйонів гривень за електроенергію. Водночас близько 76% клієнтів сплачують рахунки вчасно.

Гендиректор YASNO Сергій Коваленко наголошує, що електроенергія — така сама послуга, як мобільний зв’язок або інтернет: якщо її не оплачувати, вона буде відключена. Він закликав киян сплачувати рахунки щомісяця до 20 числа, щоб уникнути негативних наслідків.

Нагадаємо, що Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) затвердила новий тариф на передавання електроенергії на 2025 рік, який буде на 30% вищим за поточний.