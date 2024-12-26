У Києві чоловік знущався з 11-річного той-тер'єра: яке покарання на нього чекає    

Постраждалу собаку вилучили у власника та передали до притулку.

Поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з собакою у Голосіївському районі столиці. Йдеться про знущання власника з 11-річної дівчинки породи той-тер’єр.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у місті Києві.

Слідчі вилучили постраждалу собаку, та передали її до спеціалізованого притулку, де тварину обстежать ветеринари та нададуть всю необхідну допомогу.

"До Голосіївського управління поліції на спецлінію 102 надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що її колишній чоловік жорстоко поводиться з твариною. Жінка надала поліцейським відеозаписи, на яких видно, як 30-річний чоловік в присутності їх спільної малолітньої дитини, знущається з собаки, через те, що та справила природні потреби не у відведеному для цього місці", – йдеться у повідомленні поліції.

Собаку вилучили у власники та передали до притулку

За фактом жорстокого поводження з твариною розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України. Якщо провину чоловіка буде доведено в суді, йому загрожує до 3 років позбавлення волі. Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, нещодавно у Києві поліція затримала 40-річного чоловіка, який під час прогулянки жорстоко побив собаку та душив її повідком. Затриманий киянин був раніше судимим за наркозлочини.

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