Вбив сусіда з інвалідністю: на Київщині затримано чоловіка

Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі.

В Яготині правоохоронці затримали 48-річного чоловіка, якого підозрюють у нанесенні смертельного ножового поранення сусіду з інвалідністю.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Київської області.

Конфлікт стався під час застілля, коли обидва учасники перебували у стані алкогольного сп’яніння.

"Під час конфлікту зловмисник схопив кухонний ніж та завдав удару в область грудної клітини постраждалому, після чого покинув приміщення квартири. Внаслідок отриманого проникаючого колото-різаного поранення потерпілий помер на місці”, – зазначили у поліції Київської області.

Поліцейські затримали 48-річного фігуранта та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру за фактом умисного вбивства.

Нагадаємо, у Києві чоловік довів до самогубства 18-річного хлопця своєї падчерки. Хлопець не витримав знущань та принижень і вистрибнув з балкона багатоповерхівки.

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