Чи здорожчає транспорт у Києві: відповідь КМДА

В українських містах підвищують вартість поїзду в міському транспорті. Ціни вже зросли у Вінниці та Івано-Франківську. Деякі міста планують підвищити тарифи вже найближчими місяцями.

Чи планують збільшили тарифи за проїзд у міському комунальному транспорті Києва, повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар КМДА.

У Київській міськраді кажуть, що поки підвищувати вартість проїзду в міському транспорті Києва не планують.

Водночас від 1 липня до 31 серпня проїзд для школярів у громадському транспорті Києва буде платним. Безкоштовно і з частковою оплатою школярі можуть їздити в транспорті під час навчального року. Однак школярі можуть купити проїзний на місяць або на другу половину місяця зі знижкою в 75% – через застосунок Київ Цифровий або термінал самообслуговування.

Зараз вартість проїзду в автобусі, трамваї, тролейбусі, метрополітені, фунікулері Києва становить 8 грн, у міській електричці – 15 грн. Проїзд у маршрутках у межах міста коштує 12-15 грн.

Раніше повідомлялося, що в Києві можуть вчетверо підвищити тариф на проїзд у метро. За словами директора Київського метрополітену Віктора Брагінського, економічно обґрунтований тариф на проїзд становить понад 30 гривень.

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