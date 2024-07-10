Ракетний удар по Києву: містяни розповіли, чи змінилась їхня реакція на повітряну тривогу після 8 липня

Більшість опитаних киян кажуть, що нікуди не ховаютья: у когось укриття далеко, а хтось просто вважає, "як Бог дасть, так і буде".

Зранку 8 липня росіяни завдали ракетного удару по Києву. Кількість загиблих внаслідок ракетної атаки становила 33 особи, а сьогодні, 10 липня, у лікарні помер маленький хлопчик, який на момент удару РФ по "Охматдиту" перебував у відділенні реанімації. Тож кількість жертв ракетного удару по столиці станом на 10 липня становить 34 людини. Серед них – шестеро дітей.

Телеканал "КИЇВ24" провів опитування серед мешканців Києва, чи змінилась їхня реакція на повітряну тривогу після ракетного обстрілу 8 липня і чи ховаються вони в укриття. Більшість опитаних відповіла, що вони нікуди не ховаютья: у когось укриття далеко, а хтось просто вважає, "як Бог дасть, так і буде". Лише пара молодих людей сказала, що йдуть до укриття, навіть коли перебувають удома і закликали інших під час тривоги ховатися.

Чи змінилась реакція киян на повітряну тривогу після ракетного обстрілу 8 липня

"Сильно не ховаюсь. Все ж – теорія відносності, як пощастить. У нас в інституті є укриття, ходимо, але не завжди, чесно кажучи".

"Після восьмого (липня – ред.) було таке страшне: і настрій, і все. До цього тримались, а це вже, як кажуть російською: "Тонус пошел на конус". Але треба витримати. А в укриття не ховаюсь, в мене далеко. Далеко, тому, як Бог дасть, так і буде".

"Я не ховаюсь, я їжджу на нуль, хлопцям вожу допомогу, волонтерка з Одеси. Нічого не змінилось".

"Стало трохи тривожніше через підвищену небезпеку. Так, звичайно, ми ховаємось. Вдома… А раніше не ховались".

"Усім потрібно ховатися, на сьогоднішній день обов'язково. Не нехтуйте своєю безпекою, тому ховайтеся!.

"Я не можу сказати, що щось змінилося, але, звичайно, неприємно після цих подій які сталися. Ой, не передати словами. Дуже шкода, що нам доводиться жити в такій реальності. Це просто нелюди…"

Нагадаємо, звичайна п'ятиповерхівка в одному з найзатишніших районів Києва в один момент перетворилась на братську могилу. Останнім рятувальники деблокували з руїн тіло дівчини 2006 року народження. Загалом там загинуло 13 людей, серед яких п'ятеро – це діти.

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