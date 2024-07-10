Ракетний удар по Києву: містяни розповіли, чи змінилась їхня реакція на повітряну тривогу після 8 липня

Більшість опитаних киян кажуть, що нікуди не ховаютья: у когось укриття далеко, а хтось просто вважає, "як Бог дасть, так і буде".
Зранку 8 липня росіяни завдали ракетного удару по Києву. Кількість загиблих внаслідок ракетної атаки становила 33 особи, а сьогодні, 10 липня, у лікарні помер маленький хлопчик, який на момент удару РФ по "Охматдиту" перебував у відділенні реанімації. Тож кількість жертв ракетного удару по столиці станом на 10 липня становить 34 людини. Серед них – шестеро дітей.
Телеканал "КИЇВ24" провів опитування серед мешканців Києва, чи змінилась їхня реакція на повітряну тривогу після ракетного обстрілу 8 липня і чи ховаються вони в укриття. Більшість опитаних відповіла, що вони нікуди не ховаютья: у когось укриття далеко, а хтось просто вважає, "як Бог дасть, так і буде". Лише пара молодих людей сказала, що йдуть до укриття, навіть коли перебувають удома і закликали інших під час тривоги ховатися.
Чи змінилась реакція киян на повітряну тривогу після ракетного обстрілу 8 липня
- "Сильно не ховаюсь. Все ж – теорія відносності, як пощастить. У нас в інституті є укриття, ходимо, але не завжди, чесно кажучи".
- "Після восьмого (липня – ред.) було таке страшне: і настрій, і все. До цього тримались, а це вже, як кажуть російською: "Тонус пошел на конус". Але треба витримати. А в укриття не ховаюсь, в мене далеко. Далеко, тому, як Бог дасть, так і буде".
- "Я не ховаюсь, я їжджу на нуль, хлопцям вожу допомогу, волонтерка з Одеси. Нічого не змінилось".
- "Стало трохи тривожніше через підвищену небезпеку. Так, звичайно, ми ховаємось. Вдома… А раніше не ховались".
- "Усім потрібно ховатися, на сьогоднішній день обов'язково. Не нехтуйте своєю безпекою, тому ховайтеся!.
- "Я не можу сказати, що щось змінилося, але, звичайно, неприємно після цих подій які сталися. Ой, не передати словами. Дуже шкода, що нам доводиться жити в такій реальності. Це просто нелюди…"
Нагадаємо, звичайна п'ятиповерхівка в одному з найзатишніших районів Києва в один момент перетворилась на братську могилу. Останнім рятувальники деблокували з руїн тіло дівчини 2006 року народження. Загалом там загинуло 13 людей, серед яких п'ятеро – це діти.
Читайте провідні новини дня: