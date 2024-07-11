Видурила мільйони "на дрони": в Києві викрили шахрайку

Зловмисниця припиняла спілкування з громадянами, які донатили, і всі гроші витрачала на власні потреби.

У Києві правоохоронці повідомили про підозру шахрайці, яка під привидом закупівлі дронів для ЗСУ ошукала громадян на мільйони гривень.

Про це повідомили в поліції Києва.

Слідчі поліції Києва викрили директорку благодійного фонду у привласненні грошей, які призначались для закупівлі обладнання на потреби української армії.

З’ясувалося, що після отримання грошей від благодійників, зловмисниця спершу частково купувала і постачали дрони до війська. Однак надалі вона передумала виконувати домовленості, припиняла спілкування з благодійниками, і привласнювала гроші.

"Ми зібрали необхідну доказову базу та встановили трьох потерпілих, які постраждали від дій 34-річної харків'янки. А загалом ошукані громадяни перевели близько 10,5 мільйона гривень на рахунок зловмисниці", – розповів слідчий поліції столиці Нікіта Коршак.

Фігурантці оголошено про підозру у шахрайстві. Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у 3 млн грн. Зловмисниці загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

До слова, раніше на Закарпатті прикордонники викрили шахраїв з Одещини та Полтавщини, які привласнювали гроші, зібрані на лікування тяжкохворих дітей.

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