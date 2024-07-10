У Києві оголосили штормове попередження: чого очікувати 10 липня

Укргідрометцентр повідомляє про наближення грози до столиці України.

Про це інформує КМДА.

За прогнозами синоптиків, протягом найближчих двох годин у Києві очікується гроза, яка може зберігатися до кінця доби 10 липня.

Метеорологи оголосили I (жовтий) рівень небезпечності.

У зв'язку з прогнозованою грозою фахівці надають важливі рекомендації для безпеки громадян. Під час грози слід зачинити вікна та не підходити до них. Також рекомендується уникати контакту з металевими вхідними дверима.

Нагадаємо, що найближчими днями мешканців Києва і області чекає аномальна спека. Якщо людина довго перебуває під впливом прямих сонячних променів або у теплому приміщенні, у неї може розвинутися небезпечний стан – тепловий удар. Які його симптоми і як надати першу допомогу - читайте на ТСН.ua.

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