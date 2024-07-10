Удар по "Охматдиту": помер хлопчик, який на момент атаки перебував у реанімації

Дитина на момент ракетного удару перебувала у критичному стані у відділенні реанімації "Охматдиту".

У лікарні помер хлопчик, який на момент удару РФ по "Охматдиту" 8 липня перебував у відділенні реанімації.

Про це повідомив очільник Мінестерства охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"На жаль, маємо першу дитячу жертву серед пацієнтів, які знаходились в НДСЛ Охматдит під час терористичної атаки 8 липня. Помер маленький хлопчик, який на момент ракетного удару знаходився у критичному стані у відділенні реанімації "Охматдиту". Після – він був транспортований до однієї з лікарень Києва", – каже Ляшко.

Нагадаємо, від ракетного удару російських окупантів в Києві загинуло 33 людини. Зокрема чотири дитини, які загинули у зруйнованому будинку на Сирці.

У лікарні "Охматдит" зокрема, загинули 2 дорослі людини. Чотири співробники "Охматдиту" - важкопоранені.

Сьогодні, 10 липня у Львові прощаються із загиблою лікаркою із "Охматдиту" Світланою Лук’янчик.

Також внаслідок повторних обстрілів було пошкоджено будівлю в Дніпровському районі, в якій розташовані дві клініки - "Адоніс" та "Ісіда". Там відомо про 7 загиблих. Серед них - п'ятеро працівників клініки "Адоніс".

Як росіяни виправдовують удари по Охматдиту та які фейки поширюють про обстріли цивільних об'єктів?

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