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Удар по "Охматдиту": помер хлопчик, який на момент атаки перебував у реанімації

Удар по "Охматдиту": помер хлопчик, який на момент атаки перебував у реанімації

Удар по "Охматдиту" / Фото: Міністерство охорони здоров’я України

Дитина на момент ракетного удару перебувала у критичному стані у відділенні реанімації "Охматдиту".

У лікарні помер хлопчик, який на момент удару РФ по "Охматдиту" 8 липня перебував у відділенні реанімації.

Про це повідомив очільник Мінестерства охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"На жаль, маємо першу дитячу жертву серед пацієнтів, які знаходились в НДСЛ Охматдит під час терористичної атаки 8 липня. Помер маленький хлопчик, який на момент ракетного удару знаходився у критичному стані у відділенні реанімації "Охматдиту". Після – він був транспортований до однієї з лікарень Києва", – каже Ляшко.

Нагадаємо, від ракетного удару російських окупантів в Києві загинуло 33 людини. Зокрема чотири дитини, які загинули у зруйнованому будинку на Сирці.

У лікарні "Охматдит" зокрема, загинули 2 дорослі людини. Чотири співробники "Охматдиту" - важкопоранені. 

Сьогодні, 10 липня у Львові прощаються із загиблою лікаркою із "Охматдиту" Світланою Лук’янчик.

Також внаслідок повторних обстрілів було пошкоджено будівлю в Дніпровському районі, в якій розташовані дві клініки - "Адоніс" та "Ісіда". Там відомо про 7 загиблих. Серед них - п'ятеро працівників клініки "Адоніс".

Як росіяни виправдовують удари по Охматдиту та які фейки поширюють про обстріли цивільних об'єктів?

Як росіяни виправдовують удари по Охматдиту та які фейки поширюють про обстріли цивільних об'єктів?

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