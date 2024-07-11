У ракеті РФ X-101, яка атакувала "Охматдит", знайшли західні чіпи: експерт пояснив, як так вийшло 

За словами екперта, це не можна зупинити, "бо це масовий величезний ринок".

Інвестиційний банкір Сергій Фурса, коментуючи інформацію про західні чіпи у російських ракетах X-101, розповів, що "ідеальних санкцій не існує". Він пояснив, що Росії купляє західні компоненти через посередників.

Про це експерт написав на сторінці у фейсбук.

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"Майже після кожного прильоту ракет починають писати, що там знайшли західні компоненти. І це подається чи як сенсація чи як зрада, бо Захід наче підтримує Росію. Це ж нонсенс. Чому там знаходять західні компоненти? Ну бо російських компонент просто не існує. Якщо ви розберете російське авто, то там будуть західні компоненти. Якщо ви розберете будь-яку техніку, на якій буде штамп "виготовлено в Росії", то там будуть західні компоненти. Бо російських тупо не існує. З російського у Росії тільки нафта і газ. Які вони і міняють на все це", - пояснив Фурса.

Він наголосив, що це не означає, що західні держави однаково підтримують Україну і Росію.

"Захід підтримує Україну. А Росія за гроші через посередників купляє чіпи, які потім вставляє в свої ракети. Відчуйте різницю. Чи є десь рішення західного уряду "продати Росії компоненти для ракет"? Да ні ж. Просто одна фірма посередник з Хорватіі, купляє звичайний товар, де є ці чіпи, а вони є скрізь, чи самі ці чіпи, і продає фірмі з Дубаі, яка продає фірмі з Таїланду, а потім це все завозиться якоюсь фсбшною конторою в Росії", - зауважив Фурса.

За його словами, це не можна зупинити, "бо це масовий величезний ринок".

"Чи означає це, що санкціі не працюють? Ні. Це означає просто, що ідеальних санкцій не існує. Як і не існує ідеального світу. І в нашому світі є жадібність окремих підприємців, є корисні ідіоти Кремля і є Туреччина і Китай, через які в Росію ггоняють паралельний імпорт", - підсумував він.

Нагадаємо, газета Financial Times після атаки РФ по Києву написала, що російська ракета Х-101, яка вдарила по дитячій лікарні "Охматдит" в Києві, має західні компоненти. Це свідчить про те, що Москва успішно обходить санкції.

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