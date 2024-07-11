В одній з квартир Києва стався вибух, постраждала жінка: яка причина

В одній з квартир Києва вибухнув газовий балон, внаслідок чого постраждала власниця помешкання.

Вранці 10 липня у Святошинському районі Києва стався небезпечний інцидент. О 07:50 рятувальники отримали повідомлення про вибух у багатоповерховому будинку на вулиці Мирослава Поповича, 16.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у м.Києві.

За попередньою інформацією, в одній із квартир на 8 поверсі стався вибух газової суміші з балона, після чого виникло загоряння. На щастя, пожежу вдалося ліквідувати до прибуття рятувальників, що запобігло її поширенню на інші приміщення.

В одній з квартир Києва вибухнув газовий балон / Фото: ГУ ДСНС у Києві

Внаслідок інциденту постраждала власниця квартири. Жінка отримала незначні опіки передпліччя та зазнала гострої реакції на стрес. Їй було надано необхідну медичну допомогу.

Наразі причини вибуху встановлюються правоохоронними органами. Проводиться детальне розслідування обставин події.

Нагадаємо, зранку 8 липня росіяни завдали ракетного удару по Києву. Кількість загиблих внаслідок ракетної атаки становить 34 людини, серед них – шестеро дітей. Чи змінилася реакція людей на повітряну тривогу після ракетного обстрілу 8 липня і чи ховаються вони до укриттів, читайте на ТСН.ua.

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