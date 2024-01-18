Проїзд у метро Києва можуть підвищити вчетверо: рентабельний тариф – понад 30 гривень

За словами директора метрополітену, економічно обґрунтований тариф на проїзд навіть перевищує 30 гривень.

У Києві можуть вчетверо підвищити тариф на проїзд у метро – до 30 гривень.

Директор Київського метрополітену Віктор Брагінський заявив, що економічно обґрунтований тариф на проїзд становить понад 30 гривень. Про це він сказав в інтерв'ю "LB.ua".

За словами Брагінського, питання тарифу – це не компетенція Київського метрополітену. Він нагадав, що тариф на проїзд у метро востаннє зростав у 2018 році.

"Я вже наводив приклад, що у 2018-му в нас були витрати на електроенергію 466 млн, хоч ми перше комунальне підприємство, яке працює напряму з енергоринком, купує електроенергію за державним тарифом, тобто за мінімальними цінами, без посередників. У 2024 році ми повинні сплатити 1,6 млрд. Тому обґрунтований тариф сьогодні — більш як 30 грн", – каже директор Київського метрополітену.

Проте він нагадав слова мера Києва Віталія Кличка про те, що під час війни ніхто не буде збільшувати ціни на проїзд. Комунальні транспортні підприємства метрополітен і "Київпастранс" фінансуватимуть з бюджету міста, наскільки це буде можливим, запевнив Брагінський.

Наразі вартість поїздки становить 8 гривень.

Нагадаємо, 8 грудня 2023 року в Києві закрили кілька станції метро синьої гілки у зв'язку з терміновим ремонтом на перегінному тунелі між станціями "Деміївська" та "Либідська".

Голова Офісу трансформації заявив, що частину синьої гілки столичного метро можуть відновити через декілька років – орієнтовно від 2 до 5 років.

Вчора, 17 січня, повідомлялося, що в переході станції метро "Святошин", яку відкрили після капітального ремонту у 2019 році, зафіксували нові пошкодження.

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