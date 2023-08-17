Чи піднімуть у Києві тариф на проїзд до 30 грн: відповідь КМДА

Питання перегляду цін на проїзд у громадському транспорті Києва можливе лише після нашої Перемоги, наголосили у КМДА.

Підвищення ціни на проїзд у громадському транспорті Києва до завершення воєнного стану не буде.

Про це повідомив директор Департаменту транспортної інфраструктури Руслан Кандибор.

"Питання перегляду цін на проїзд у громадському транспорті Києва можливе лише після нашої Перемоги та початку відновлення і розвитку всіх сфер життєдіяльності міста, зокрема і громадського транспорту. Не піднімати ціну на проїзд – чітка позиція мера міста і моя також", – наголосив директор Департаменту.

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Посадовець пояснив, що в коментарі медіа говорив про необхідність підняття вартості проїзду виключно за умов швидкого повоєнного розвитку міста.

"Прошу представників медіа зважено підходити до трактування чутливих для суспільства тем", – написав Руслан Кандибор.

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю "Радіо Київ – 98 FM", Кандобор заявив, що влада Києва хоче у майбутньому підвищити вартість проїзду у громадському транспорті, а також розвивати екологічно чистий транспорт – тролейбуси, які мають ходити з Києва до області. Тож потрібно підняти тариф від 8 до 30 грн, а потім уже починати наводити транспорт у належний стан – замінювати всі приватні маршрути на комунальний транспорт.

Нагадаємо, у Києві сталася надзвичайна подія в метрополітені.

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