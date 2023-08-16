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У Києві посеред вулиці знайшли мертвими двох 12-річних дівчат: поліція розповіла подробиці трагедії

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Марія БойкоМарія Бойко
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У Києві посеред вулиці знайшли мертвими двох 12-річних дівчат: поліція розповіла подробиці трагедії

У Києві загинуло двоє дітей / Фото: pixabay.com

Поліція розслідує причини трагедії.

У Києві на вулиці Драгоманова у середу, 16 серпня, знайшли мертвими двох 12-річних дівчат. За попередніми даними, підлітки могли вчинити самогубство, випавши з багатоповерхівки. 

Про це повідомили в поліції Києва. 

У Києві 16 серпня близько 18:20 на вулиці Михайла Драгоманова знайшли мертвими двох дітей. На місці події працювали слідчі. Вони встановили особи загиблих. Це - 12-річні місцеві жительки. 

За даними слідства, дівчата випали з вікна на 15 поверсі житлового будинку. Слідчі встановлюють усі подробиці трагедії. Попередня кваліфікація - самогубство. 

"Слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 із додатковою кваліфікацією самогубство Кримінального кодексу України. Поліція встановлює всі обставини події", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, у Києві на вулиці виявили тіла двох дівчат. Ймовірно йдеться про парне самогубство. 

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Дата публікації
Перегляди
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