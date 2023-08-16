У Києві посеред вулиці знайшли мертвими двох 12-річних дівчат: поліція розповіла подробиці трагедії

У Києві на вулиці Драгоманова у середу, 16 серпня, знайшли мертвими двох 12-річних дівчат. За попередніми даними, підлітки могли вчинити самогубство, випавши з багатоповерхівки.

Про це повідомили в поліції Києва.

У Києві 16 серпня близько 18:20 на вулиці Михайла Драгоманова знайшли мертвими двох дітей. На місці події працювали слідчі. Вони встановили особи загиблих. Це - 12-річні місцеві жительки.

За даними слідства, дівчата випали з вікна на 15 поверсі житлового будинку. Слідчі встановлюють усі подробиці трагедії. Попередня кваліфікація - самогубство.

"Слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 із додатковою кваліфікацією самогубство Кримінального кодексу України. Поліція встановлює всі обставини події", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві на вулиці виявили тіла двох дівчат. Ймовірно йдеться про парне самогубство.

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