Поднимут ли в Киеве тариф на проезд до 30 грн: ответ КГГА

Вопрос пересмотра цен на проезд в общественном транспорте Киева возможен только после нашей Победы, отметили в КГГА.

Повышения цены на проезд в общественном транспорте Киева до завершения военного положения не будет.

Об этом сообщил директор Департамента транспортной инфраструктуры Руслан Кандибор.

"Вопрос пересмотра цен на проезд в общественном транспорте Киева возможен только после нашей Победы и начала восстановления и развития всех сфер жизнедеятельности города, в том числе общественного транспорта. Не поднимать цену на проезд — четкая позиция мэра города и моя также", — подчеркнул директор Департамента.

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Чиновник объяснил, что в комментарии медиа говорил о необходимости поднятия стоимости проезда исключительно при быстром послевоенном развитии города.

"Прошу представителей медиа взвешенно подходить к трактовке чувствительных для общества тем", – написал Руслан Кандибор.

Напомним, ранее в интервью "Радио Киев – 98 FM", Кандобор заявил, что власти Киева хотят в будущем повысить стоимость проезда в общественном транспорте, а также развивать экологически чистый транспорт – троллейбусы, которые должны ходить из Киева в область. Так что нужно поднять тариф от 8 до 30 грн, а потом уже начинать приводить транспорт в надлежащее состояние – заменять все частные маршруты коммунальным транспортом.

Напомним, в Киеве произошло чрезвычайное происшествие в метрополитене.

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