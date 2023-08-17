У Києві запрацював чат-бот для прилаштування тварин: як користуватися

У Києві запрацював чат-бот для прилаштування тварин. Telegram-бот TinPet створили фахівці КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини" до Дня безпритульних тварин, який відзначається 19 серпня.

Для того, щоб скористатись чат-ботом, необхідно знайти його в Telegram — вписати в пошук @TinPet_bot . Після цього потрібно зареєструватись і створити акаунт для пошуку улюбленця або пошуку домівки для тварини.

Важливо, що сервіс доступний також для представників інших притулків. Через чат-бот вони зможуть поширювати інформацію про своїх підопічних, що значно спростить прилаштування тварин.

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Як зазначають у підприємстві, такий чат-бот допоможе розв’язати проблему безпритульних тварин у столиці.

Згідно зі стратегією підприємства, основний спосіб розв’язання проблеми безпритульних тварин у столиці — це комплекс таких заходів як вилов тварин, їхня стерилізація і подальша адопція, тобто прилаштування тварини в родину. TinPet має спростити шлях тварини до нової домівки. Адже знайти улюбленця відповідно до своїх побажань стане легше, а це запорука того, що більше тварин отримають прихисток.

Наразі чат-бот працює в тестовому режимі, тому через технічні особливості один користувач може завантажити лише три анкети. Проте у підприємстві чекають на відгуки користувачів, що допоможе покращувати сервіс у майбутньому.

Зворотний зв’язок щодо технічного функціонала чат-бота можна залишати на електронну пошту: knifeach@gmail.com

Нагадаємо, на Київщині власницю притулку підозрюють в жорстокому поводженні з собаками.

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