На Київщині затримали кінолога, який служив окупантам

Колаборант намагався вступити до підрозділу Десантно-штурмових військ ЗСУ для збору розвідданих на користь РФ.

ДБР затримало колаборанта, який спочатку служив окупантам у Херсоні, а потім вирішив влаштуватись до ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

"Працівники ДБР і СБУ повідомили про підозру кінологу виправної колонії з Голої Пристані на Херсонщині. Після окупації міста він не хотів втрачати заробітку й добровільно погодився працювати на окупантів, отримавши посаду старшого інструктора — кінолога виправного закладу", - йдеться у повідомленні.

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Підозрюваний забезпечував діяльність кінологічного центру, дресував собак, які охороняли територію колонії та отримував за це зарплатню в рублях від окупантів. Попрацювавши чотири місяці на рашистів, чоловік вирішив повернутись на підконтрольну Україні територію. Через Крим та країни Балтії він перебрався до Броварів, що під Києвом.

Там чоловік намагався вступити до підрозділу Десантно-штурмових військ ЗСУ. Як розповіли в СБУ, за вказівкою агресора він мав дізнатися про місця базування тренувальних центрів українських десантників та орієнтовну кількість особового складу, який проходить навчання на полігонах.

"Надалі колаборант планував відбути в один з фронтових районів, щоб зливати окупантам геолокації бойових позицій та переміщення десантно-штурмових підрозділів ЗСУ на передовій. За даними СБУ, кінолога залучили до негласної співпраці російські спецслужби, коли він займався підготовкою загонів, що конвоювали викрадених жителів Херсонщини до камер російської тюрми", - повідомили у ДБР.

Чоловіка затримали та повідомили йому про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу — колабораційна діяльність. Йому загрожує до 15 років тюрми. Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації дій чоловіка за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, на Київщині затримали пілота авіакомпанії, який радів ракетним ударам та чекав на окупацію столиці.

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