Бомбосховища Києва: куди ховатися у випадку НС (мапа)

Бомбосховища Києва: куди ховатися у випадку НС (мапа)

Мапу з усіма позначками можна переглянути в Google maps.

На випадок надзвичайних ситуацій у Києві підготовлені підземні укриття. Їхні адреси можна переглянути на спеціальній карті, виготовленій Київською міською адміністрацією.

Мапа складена за допомогою Google maps та доступна будь-якому користувачеві.

На ній позначено сховища цивільного захисту, підземний простір метрополітену, підвальні приміщення житлових будинків, підземні паркінги та інші підземні споруди, які можна тимчасово використати для укриття населення. Загалом таких у столиці майже п'ять тисяч.

Директор департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук в Facebook нагадав, що з 2014 року, з початку бойових дій на сході України, в Києві проводиться відновлення захисних споруд цивільного захисту.

Натиснувши на будь-який вид укриття на мапі, можна побачити його власника, адресу, тип, а також номер телефону людини, яка зберігає ключі.

"У разі виникнення надзвичайної ситуації оповіщення та інформування населення про подальші дії здійснює територіальна автоматизована система централізованого оповіщення, до складу якої входять місцеві мережі зв’язку, зокрема радіомовлення та телебачення, комп’ютерні автоматизовані системи оповіщення по телефонній мережі та оснащені гучномовцями автомобілі", - додав Ткачук.

Чи всі бомбосховища в містах придатні для укриття | Новини України

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