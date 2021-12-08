Категорія
Київ
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

У Києві попередили про небезпечну ожеледицю: що потрібно робити

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Києві попередили про небезпечну ожеледицю: що потрібно робити

УНІАН

Обережними потрібно бути водіям та пішоходам.

Поліція Києва попередила про небезпечну ожеледицю на дорогах столиці 8 та 9 грудня. Станом на 16:00 середи у місті зареєстрували вже 112 ДТП.

Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Києва.

Для того, щоб уникнути небезпечних ситуацій та травматизму, патрульні рекомендують водіям дотримуватися таких порад:

  • дотримуйтеся швидкісного режиму та безпечної дистанції
  • відмовтеся від ризикованих маневрів, які за несприятливих погодних умов можуть призвести до створення аварійних ситуацій
  • наближаючись до пішохідних переходів та дитячих закладів, знижуйте швидкість до мінімуму

Зазначається, що пішоходам теж варто бути уважними на проїжджій частині та переходити дорогу лише у дозволених місцях.

"Враховуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується у 4-5 разів", - зазначили у поліції.

Нагадаємо, що у Києві сталася незвична ДТП. Легковик в'їхав у сміттєвоз, поки водій бився з перехожим.

Ожеледиця на дорогах: як правильно падати і вберегтися від переломів

Ожеледиця на дорогах: як правильно падати і вберегтися від переломів

Читайте також:

Наступна публікація