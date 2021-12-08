У Києві попередили про небезпечну ожеледицю: що потрібно робити

У Києві попередили про небезпечну ожеледицю: що потрібно робити

Обережними потрібно бути водіям та пішоходам.

Поліція Києва попередила про небезпечну ожеледицю на дорогах столиці 8 та 9 грудня. Станом на 16:00 середи у місті зареєстрували вже 112 ДТП.

Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Києва.

Для того, щоб уникнути небезпечних ситуацій та травматизму, патрульні рекомендують водіям дотримуватися таких порад:

дотримуйтеся швидкісного режиму та безпечної дистанції

відмовтеся від ризикованих маневрів, які за несприятливих погодних умов можуть призвести до створення аварійних ситуацій

наближаючись до пішохідних переходів та дитячих закладів, знижуйте швидкість до мінімуму

Зазначається, що пішоходам теж варто бути уважними на проїжджій частині та переходити дорогу лише у дозволених місцях.

"Враховуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується у 4-5 разів", - зазначили у поліції.

Нагадаємо, що у Києві сталася незвична ДТП. Легковик в'їхав у сміттєвоз, поки водій бився з перехожим.

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