У Києві попередили про небезпечну ожеледицю: що потрібно робити

Обережними потрібно бути водіям та пішоходам.
Поліція Києва попередила про небезпечну ожеледицю на дорогах столиці 8 та 9 грудня. Станом на 16:00 середи у місті зареєстрували вже 112 ДТП.
Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Києва.
Для того, щоб уникнути небезпечних ситуацій та травматизму, патрульні рекомендують водіям дотримуватися таких порад:
- дотримуйтеся швидкісного режиму та безпечної дистанції
- відмовтеся від ризикованих маневрів, які за несприятливих погодних умов можуть призвести до створення аварійних ситуацій
- наближаючись до пішохідних переходів та дитячих закладів, знижуйте швидкість до мінімуму
Зазначається, що пішоходам теж варто бути уважними на проїжджій частині та переходити дорогу лише у дозволених місцях.
"Враховуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується у 4-5 разів", - зазначили у поліції.
Нагадаємо, що у Києві сталася незвична ДТП. Легковик в'їхав у сміттєвоз, поки водій бився з перехожим.
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